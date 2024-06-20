Казахстанка заработала лицензию на Паралимпиаду-2024
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Чемпионка Паралимпийских игр по пара плаванию (Рио-2016) Зульфия Габидуллина получила лицензию на участие в XVII летних Паралимпийских играх в Париже-2024. Это будет её четвёртое выступление на соревнованиях такого уровня, передаёт BaigeNews.kz.
Казахстан имеет уже 14 лицензий на предстоящие летние Паралимпийские игры в Париже-2024.
Среди их обладателей Давид Дегтярёв в пара пауэрлифтинге, Дастан Мукашбеков в пара лёгкой атлетике, сборная по волейболу сидя, Еркин Габбасов в пара пулевой стрельбе, Спатай Бибарыс и Жаныл Балтабаева в пара каноэ, Нурлан Домбаев, Камиля Досмалова и Нышан Омирали в пара таэквондо, а также Али Махулбеков в пара настольном теннисе.
Игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября по 23 дисциплинам. Отборочные турниры продлятся до 15 июля.
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