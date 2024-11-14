Казахстанка заняла первую строчку в рейтинге Азиатской стрелковой конфедерации

Азиатская стрелковая конфедерация (ASC) опубликовала рейтинг 2024 года. Спортсменка Центрального спортивного клуба армии младший сержант Асем Орынбай заняла в нем первую строчку среди женщин в дисциплине "скит" – 1 722 очка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

На второй строчке стрелок из Катара Аль Шаршани Рим – 1 627, на третьем – китаянка Гао Жинмей – 1 500.

"Год выдался насыщенным, у меня был плотный тренировочный и соревновательный график. Правильно спланированная подготовка и строгая дисциплина дали результат. Очень рада, что мои старания оценены таким образом", – поделилась А. Орынбай.

Напомним, в октябре текущего года армейский стрелок Асем Орынбай завоевала три "золота" на Кубке Азии, в котором приняли участие более 200 спортсменов из 15 стран.

Трехкратный призер Азиатских игр, призер чемпионатов и кубков мира, чемпион Кубка мира, участница Олимпийских игр в Токио и Париже Асем Орынбай выступает в дисциплинах "скит" и стендовая стрельба.