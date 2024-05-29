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Казахстанка задолжала сыну алименты на 5,7 млн тенге

Сегодня, 03:40
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 03:40
Сегодня, 03:40
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Фото: BaigeNews.kz

31 родитель не оплачивает алименты своим несовершеннолетним детям в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

В в отношении данных лиц ведутся уголовные дела за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. 17 дел направлены в суд для принятия решения. Среди горе-родителей как мужчины, так и женщины.

К примеру, в полицию обратился частный судебный исполнитель по факту неоплаты женщиной долга по алиментам в отношении своего сына.

"Как было установлено, с марта 2017 года женщина не исполняет обязанности по уплате средств на содержание своего несовершеннолетнего ребенка 2009 года рождения. В 2017 году сельчанку лишили родительских прав, после чего ребёнок находится в государственном центре для детей с особыми образовательными потребностями. За этот период сумма долга составила более 5 миллионов 700 тысяч тенге", – рассказали в полиции.

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