Казахстанка задолжала сыну алименты на 5,7 млн тенге

31 родитель не оплачивает алименты своим несовершеннолетним детям в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

В в отношении данных лиц ведутся уголовные дела за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. 17 дел направлены в суд для принятия решения. Среди горе-родителей как мужчины, так и женщины.

К примеру, в полицию обратился частный судебный исполнитель по факту неоплаты женщиной долга по алиментам в отношении своего сына.