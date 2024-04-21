Казахстанка взяла "бронзу" чемпионата Азии по дзюдо
Сегодня, 14:23
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Сегодня, 14:23Сегодня, 14:23
63Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по дзюдо Эсмигуль Куюлова завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии в Гонконге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В схватке за третье место в категории до 63 килограммов казахстанка оказалась сильнее Зулхумар Дашкиновой из Туркменистана.
Теперь в активе команды Казахстана три медали. Ранее третьими стали Галия Тынбаева в весе до 48 килограммов и Жанарыс Рахметкали, взявший "бронзу" в весе до 66 килограммов.
Сегодня за бронзовую медаль поборется Абылайхан Жубаназар в весе до 81 килограмма.