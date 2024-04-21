  • 21 Апреля, 14:42
  • BAIGENEWS

Казахстанка взяла "бронзу" чемпионата Азии по дзюдо

Сегодня, 14:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 14:23
Сегодня, 14:23
63
Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по дзюдо Эсмигуль Куюлова завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии в Гонконге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В схватке за третье место в категории до 63 килограммов казахстанка оказалась сильнее Зулхумар Дашкиновой из Туркменистана.

Теперь в активе команды Казахстана три медали. Ранее третьими стали Галия Тынбаева в весе до 48 килограммов и Жанарыс Рахметкали, взявший "бронзу" в весе до 66 килограммов.

Сегодня за бронзовую медаль поборется Абылайхан Жубаназар в весе до 81 килограмма.

Самое читаемое

Наверх