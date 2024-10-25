Казахстанка выступит на "Мисс Вселенная" в костюме от кыргызского дизайнера

На конкурсе "Мисс Вселенная 2024" Мадина Альмуханова представит Казахстан в костюме от кыргызского дизайнера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Мисс Казахстан".

Отмечается, что для Мадины национальный костюм создал дизайнер Арзубек Вонама. Ювелирные украшения и головной убор были разработаны казахстанской компанией Merhat.

28 октября Мадина Альмуханова отправится в Мексику, где 16 ноября состоится финал "Мисс Вселенная 2024".

Мадина с 18 лет Мадина работает в модельной индустрии. Она окончила алматинский музыкальный колледж имени Чайковского по специальности "Хормейстер-дирижёр".