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Казахстанка выступит на "Мисс Вселенная" в костюме от кыргызского дизайнера

Сегодня, 03:55
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пресс-служба "Мисс Казахстан" Сегодня, 03:55
Сегодня, 03:55
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Фото: пресс-служба "Мисс Казахстан"

На конкурсе "Мисс Вселенная 2024" Мадина Альмуханова представит Казахстан в костюме от кыргызского дизайнера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Мисс Казахстан".

Отмечается, что для Мадины национальный костюм создал дизайнер Арзубек Вонама. Ювелирные украшения и головной убор были разработаны казахстанской компанией Merhat.

28 октября Мадина Альмуханова отправится в Мексику, где 16 ноября состоится финал "Мисс Вселенная 2024".

Мадина с 18 лет Мадина работает в модельной индустрии. Она окончила алматинский музыкальный колледж имени Чайковского по специальности "Хормейстер-дирижёр".

 

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