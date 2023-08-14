Казахстанка вышла замуж за африканца и "взорвала" Instagram

Популярный блогер из Казахстана Заида, которая замужем за гражданином Нигерии, впервые поехала к родным мужа. Вместе с годовалым сыном они живут и работают в Атырау. Рассказывая в Инстаграм о жизни в Африке, она столкнулась с хейтом со стороны соотечественников, передает BaigeNews.kz.

Девушка подробно снимает родной поселок супруга и показывает все в блоге. Она искренне удивляется, что там есть хорошая гостиница с бассейном и большие супермаркеты. Подписчики из Казахстана завалили ее сообщениями о том, что в Африке люди умирают от голода, везде антисанитария и нищета.

"Африка – это огромный континент, на котором находится множество разных государств. Мы находимся в Нигерии", - говорит Заида.

Блогер рассказывает, как радушно ее встречают родные и друзья мужа. Она очень тепло отзывается о местных людях. Показывает, как пробует национальную кухню, африканские овощи и фрукты.

"Что они едят? У них там есть хлеб, молоко, мясо?"; "Такое ощущение, что вас откармливают, чтобы потом съесть", - комментируют люди.

Блогер делится, что после таких сообщений пропадает всякое желание показывать свое путешествие в блоге.

"Конечно, хороших сообщений больше. Из 1000 сообщений 900 хороших, 100 негативных, глупых и так далее. Казалось бы, 900 хороших – это много. Но и 100 негативных – немало", - комментирует она.

Также Заида ответила на вопрос о том, как на нее реагируют местные незнакомые люди, чувствует ли она себя также, как ее муж Джесси в Казахстане.