Казахстанка вышла в финал турнира во Франции

Казахстанка Жибек Куламбаева в дуэте с полькой Мартыной Кубкой вышла в финал турнира ITF W25 в Шербуре (Франция), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на теннисную федерацию.

В полуфинале Куламбаева и Кубка играли с Мари Бенуа (Бельгия) и Тифани Леметр (Франция). Первый сет остался за Жибек и Мартыной - 6:2. Во второй партии, при счёте 4:2 в пользу Куламбаевой и Кубки, их соперницы решили сняться.

В финале казахстанско-польскому дуэту будут противостоять Ясмин Мансури (Франция)/Лара Солден (Бельгия).

Кроме того, казахстанец Андрей Голубев и украинец Денис Молчанов одержали победу в четвертьфинальном матче на турнире ATP 250 в Швеции. Дуэт обыграл Франсишку Кабрала (Португалии) и Генри Паттена (Великобритания) со счётом 7:6(4), 6:7(3), 10:8.

В полуфинале соревнования Андрей и Денис сыграют против Роберта Гэлловэйя (США)/Альбано Оливетти (Франция).