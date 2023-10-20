Казахстанка вышла в финал турнира во Франции
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанка Жибек Куламбаева в дуэте с полькой Мартыной Кубкой вышла в финал турнира ITF W25 в Шербуре (Франция), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на теннисную федерацию.
В полуфинале Куламбаева и Кубка играли с Мари Бенуа (Бельгия) и Тифани Леметр (Франция). Первый сет остался за Жибек и Мартыной - 6:2. Во второй партии, при счёте 4:2 в пользу Куламбаевой и Кубки, их соперницы решили сняться.
В финале казахстанско-польскому дуэту будут противостоять Ясмин Мансури (Франция)/Лара Солден (Бельгия).
Кроме того, казахстанец Андрей Голубев и украинец Денис Молчанов одержали победу в четвертьфинальном матче на турнире ATP 250 в Швеции. Дуэт обыграл Франсишку Кабрала (Португалии) и Генри Паттена (Великобритания) со счётом 7:6(4), 6:7(3), 10:8.
В полуфинале соревнования Андрей и Денис сыграют против Роберта Гэлловэйя (США)/Альбано Оливетти (Франция).
Самое читаемое
- Казахстан - самый крупный партнёр проекта "Один пояс, один путь" в ЦА – российский эксперт
- "Я думаю и говорю по-казахски": как сложилась судьба одной из "Трех Татьян"
- Мы можем сделать казахстанский никель в десятки раз дороже, но нам его не дают – ученый
- Крыса спряталась в детской коляске и напала на женщину в Павлодаре
- Сына и тёщу музыканта Стаса Намина зарезали в Подмосковье