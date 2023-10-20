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Казахстанка вышла в финал турнира во Франции

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ktf.kz Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38
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Фото: ktf.kz

Казахстанка Жибек Куламбаева в дуэте с полькой Мартыной Кубкой вышла в финал турнира ITF W25 в Шербуре (Франция), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на теннисную федерацию.

В полуфинале Куламбаева и Кубка играли с Мари Бенуа (Бельгия) и Тифани Леметр (Франция). Первый сет остался за Жибек и Мартыной - 6:2. Во второй партии, при счёте 4:2 в пользу Куламбаевой и Кубки, их соперницы решили сняться.

В финале казахстанско-польскому дуэту будут противостоять Ясмин Мансури (Франция)/Лара Солден (Бельгия).

Кроме того, казахстанец Андрей Голубев и украинец Денис Молчанов одержали победу в четвертьфинальном матче на турнире ATP 250 в Швеции. Дуэт обыграл Франсишку Кабрала (Португалии) и Генри Паттена (Великобритания) со счётом 7:6(4), 6:7(3), 10:8.

В полуфинале соревнования Андрей и Денис сыграют против Роберта Гэлловэйя (США)/Альбано Оливетти (Франция).

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