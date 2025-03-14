Казахстанка Виктория Графеева одержала победу в полуфинале чемпионата мира по боксу в Нише (Сербия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Графеева выиграла бой за выход в финал у Натальи Шадриной, представляющей Сербию.

По итогам трёх раундов судьи отдали победу казахстанке - 4:1.

14 марта состоятся ещё пять финалов с участием представительниц команды Казахстана.