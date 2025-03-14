Казахстанка вышла в финал чемпионата мира по боксу
Соревнования проходят в Сербии.
Сегодня, 21:49
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Сегодня, 21:49Сегодня, 21:49
189Фото: ДРС
Казахстанка Виктория Графеева одержала победу в полуфинале чемпионата мира по боксу в Нише (Сербия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Графеева выиграла бой за выход в финал у Натальи Шадриной, представляющей Сербию.
По итогам трёх раундов судьи отдали победу казахстанке - 4:1.
14 марта состоятся ещё пять финалов с участием представительниц команды Казахстана.