  • 14 Марта, 23:15
  • BAIGENEWS

Казахстанка вышла в финал чемпионата мира по боксу

Соревнования проходят в Сербии.

Сегодня, 21:49
АВТОР
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ДРС Сегодня, 21:49
Сегодня, 21:49
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Фото: ДРС

Казахстанка Виктория Графеева одержала победу в полуфинале чемпионата мира по боксу в Нише (Сербия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Графеева выиграла бой за выход в финал у Натальи Шадриной, представляющей Сербию.

По итогам трёх раундов судьи отдали победу казахстанке - 4:1.

14 марта состоятся ещё пять финалов с участием представительниц команды Казахстана.

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