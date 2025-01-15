18-летняя Аружан Арыстанбекова в паре с Дарьей Шадчевой вышли в четвертьфинал турнира W15 ITF в Анталии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.

Аружан с Дарьей в первом круге турнира обыграли пару Джулиана Бестетти (Италия) — Мелисса Бойден (Нидерланды).

Счет 6:1, 6:1.