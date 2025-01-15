Казахстанка вышла в четвертьфинал турнира в Анталии
Сегодня, 08:45
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Сегодня, 08:45Сегодня, 08:45
145Фото: sports.kz
18-летняя Аружан Арыстанбекова в паре с Дарьей Шадчевой вышли в четвертьфинал турнира W15 ITF в Анталии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.
Аружан с Дарьей в первом круге турнира обыграли пару Джулиана Бестетти (Италия) — Мелисса Бойден (Нидерланды).
Счет 6:1, 6:1.