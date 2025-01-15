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Казахстанка вышла в четвертьфинал турнира в Анталии

Сегодня, 08:45
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sports.kz Сегодня, 08:45
Сегодня, 08:45
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Фото: sports.kz

18-летняя Аружан Арыстанбекова в паре с Дарьей Шадчевой вышли в четвертьфинал турнира W15 ITF в Анталии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  SPORT+.

Аружан с Дарьей в первом круге турнира обыграли пару Джулиана Бестетти (Италия) — Мелисса Бойден (Нидерланды). 

Счет 6:1, 6:1. 

 

 

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