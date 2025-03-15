Казахстанка выиграла "бронзу" чемпионата мира по боксу
Четыре спортсменки из нашей страны будут биться за "золото".
Сегодня, 02:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:16Сегодня, 02:16
116Фото: t.me/olympickz
Наталья Богданова провела полуфинальный поединок на женском чемпионате мира-2025 по боксу в Нише (Сербия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В весовой категории до 70 килограммов она сразилась с ирландкой Лизой Эдель О’Рурк и проиграла - 3:4.
Лиза Эдель О’Рурк вышла в финал мирового первенства и будет биться за "золото", а Наталья Богданова закончила выступление на турнире с бронзовой медалью.
Богданова является действующей чемпионкой Азии. Также она становилась бронзовым призёром Летних Азиатских игр в 2022 году.
Самое читаемое
- Историю на щебень: как Казахстан теряет свое археологическое наследие
- Празднование Наурыза начали в Казахстане
- Нужны ли Павлодарской области бассейны в селах за 2 миллиарда тенге
- Фото автогужевого моста в Семее напугало горожан: что ответили в акимате?
- Данияр Елеусинов стал первым казахстанцем в новой лиге президента UFC