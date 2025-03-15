Наталья Богданова провела полуфинальный поединок на женском чемпионате мира-2025 по боксу в Нише (Сербия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 70 килограммов она сразилась с ирландкой Лизой Эдель О’Рурк и проиграла - 3:4.

Лиза Эдель О’Рурк вышла в финал мирового первенства и будет биться за "золото", а Наталья Богданова закончила выступление на турнире с бронзовой медалью.

Богданова является действующей чемпионкой Азии. Также она становилась бронзовым призёром Летних Азиатских игр в 2022 году.