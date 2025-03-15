  • 15 Марта, 03:50
  • BAIGENEWS

Казахстанка выиграла "бронзу" чемпионата мира по боксу

Четыре спортсменки из нашей страны будут биться за "золото".

Сегодня, 02:16
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t.me/olympickz Сегодня, 02:16
Сегодня, 02:16
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Фото: t.me/olympickz

Наталья Богданова провела полуфинальный поединок на женском чемпионате мира-2025 по боксу в Нише (Сербия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 70 килограммов она сразилась с ирландкой Лизой Эдель О’Рурк и проиграла - 3:4.

Лиза Эдель О’Рурк вышла в финал мирового первенства и будет биться за "золото", а Наталья Богданова закончила выступление на турнире с бронзовой медалью.

Богданова является действующей чемпионкой Азии. Также она становилась бронзовым призёром Летних Азиатских игр в 2022 году.

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