Казахстанская авиаинспектор Ирина Хусаинова вошла в число 50 лучших специалистов мира в области геопространственных технологий. Престижный список был представлен на Всемирном геопространственном форуме (GWF), который прошёл в Мадриде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Республики Казахстан.

Ирина работает в Авиационной администрации Казахстана (ААК), где возглавляет управление по разрешениям охраняемых территорий. На форуме она представила, как в стране используют ГИС-технологии для повышения безопасности полётов. В частности — для анализа препятствий вблизи 25 аэродромов с помощью цифровых карт и пространственных данных.

Казахстанский опыт по объединению авиационных требований с градостроительным планированием вызвал живой интерес у международных экспертов. Презентацию Хусаиновой оценили высоко, а подход ААК назвали удачным примером того, как технологии могут работать в связке с законами и правилами.

В самой администрации отметили, что такое признание — результат серьёзной работы по развитию кадров и внедрению цифровых решений.

"Мы уверены, что внедрение цифровых технологий и развитие человеческого капитала — это основа для обеспечения безопасного и устойчивого развития авиационной отрасли Казахстана", — отметили в руководстве организации.

Для Ирины это не просто личный успех, а признание вклада всей команды. А для Казахстана — ещё одно подтверждение того, что отечественные специалисты могут уверенно выходить на мировой уровень.