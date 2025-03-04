Отборочный турнир Кубка мира по теннису на колясках прошел в городе Коломбо, Шри-Ланка. Казахстанские спортсмены в составе мужской и женской сборных боролись за место в финальной части командного чемпионата мира, передаёт BaigeNews.kz.

Мужская сборная Казахстана выступала в группе с командами Ирака и Ирана, а женская команда соревновалась с теннисистками из Японии, Индии и Китайского Тайбэя.

К сожалению, казахстанским спортсменам не удалось пробиться в финальный этап турнира. Однако, несмотря на этот результат, наши теннисисты на колясках приобрели важный опыт, играя с сильнейшими оппонентами Азии.

Теннис на колясках в Казахстане развивается с 2022 года, и участие в отборе к чемпионату мира стало значительным достижением для страны.

На фоне командных соревнований стоит отметить индивидуальный успех казахстанской теннисистки Айжан Бутимбаевой, которая впервые в истории вошла в ТОП-100 мирового рейтинга ITF среди игроков на колясках. Казахстанка заняла 92-е место в мировом списке. Её соратница по команде, Жанат Умуткулова, заняла 130-е место.