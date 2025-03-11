  • 11 Марта, 21:17
  • BAIGENEWS

Казахстанка вошла в десятку лучших на этапе Кубка мира по фристайл-могулу

12 марта медали будут разыграны в параллельном могуле.

Сегодня, 19:51
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 19:51
Сегодня, 19:51
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Фото: НОК РК

В Ливиньо (Италия) в рамках этапа Кубка мира состоялись соревнования по фристайл-могулу. Лучший результат в команде Казахстана показала Анастасия Городко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Спортсменка завершила выступление на десятом месте. Юлия Галышева стала 12-й.

В мужских соревнованиях нашу страну представлял Павел Колмаков. Могулист в итоговом протоколе расположился на 13-й строчке.

12 марта медали будут разыграны в параллельном могуле. 

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