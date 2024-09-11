Казахстанка уверенно пробилась в четвертьфинал турнира в Доминикане
Сегодня, 08:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:42Сегодня, 08:42
84
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сыграла свой первый матч парного разряда на грунтовом турнире серии ITF в доминиканской Пунта-Кане, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Спортсменка из Казахстана в паре с индийской теннисисткой Сахаджа Ямалапалли сыграла против американского дуэта спортсменок Колли Аллен — Хиба Шайх и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:2. Встреча доминиканского турнира состоялась на стадии 1/8 финала и продлилась один час и 27 минут.
Отметим, что 24-летняя казахстанская теннисистка на данный момент располагается на 151-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде.
Самое читаемое