  • 11 Сентября, 09:12
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Казахстанка уверенно пробилась в четвертьфинал турнира в Доминикане

Сегодня, 08:42
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Казахстанка уверенно пробилась в четвертьфинал турнира в Доминикане Сегодня, 08:42
Сегодня, 08:42
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Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сыграла свой первый матч парного разряда на грунтовом турнире серии ITF в доминиканской Пунта-Кане, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменка из Казахстана в паре с индийской теннисисткой Сахаджа Ямалапалли сыграла против американского дуэта спортсменок Колли Аллен — Хиба Шайх и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:2. Встреча доминиканского турнира состоялась на стадии 1/8 финала и продлилась один час и 27 минут.

Отметим, что 24-летняя казахстанская теннисистка на данный момент располагается на 151-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде. 

 

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