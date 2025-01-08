  • 8 Января, 16:18
  • BAIGENEWS

Казахстанка стала трёхкратной чемпионкой мира по фристайл-могулу среди юниоров

Днём ранее Анастасия завоевала "серебро" в индивидуальных соревнованиях.

Сегодня, 15:56
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НОК РК Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56
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Фото: НОК РК

Анастасия Городко, представляющая Казахстан на чемпионате мира по фристайл-могулу среди юниоров в Алматы, завоевала золотую медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"Она стала лучшей в параллельном могуле. В финальном заезде Городко оказалась сильнее американки Риз Чапделайн", - говорится в сообщении.

Бронзовым призером стала Эбби Макларнон (США).

Днём ранее Анастасия завоевала "серебро" в индивидуальных соревнованиях.

На ЧМ в 2022 году Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальном зачете и в командном миксе. Кроме того, казахстанка на мировом первенстве в 2024-м была первой в могуле и второй в параллельном могуле. 

Напомним, ранее сообщалось, что семь спортсменов выступят от Казахстана на юниорском ЧМ по фристайл-акробатике.

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