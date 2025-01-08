Казахстанка стала трёхкратной чемпионкой мира по фристайл-могулу среди юниоров
Днём ранее Анастасия завоевала "серебро" в индивидуальных соревнованиях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Анастасия Городко, представляющая Казахстан на чемпионате мира по фристайл-могулу среди юниоров в Алматы, завоевала золотую медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
"Она стала лучшей в параллельном могуле. В финальном заезде Городко оказалась сильнее американки Риз Чапделайн", - говорится в сообщении.
Бронзовым призером стала Эбби Макларнон (США).
Днём ранее Анастасия завоевала "серебро" в индивидуальных соревнованиях.
На ЧМ в 2022 году Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальном зачете и в командном миксе. Кроме того, казахстанка на мировом первенстве в 2024-м была первой в могуле и второй в параллельном могуле.
Напомним, ранее сообщалось, что семь спортсменов выступят от Казахстана на юниорском ЧМ по фристайл-акробатике.
Самое читаемое
- В Бразилии расшифровали данные чёрных ящиков разбившегося под Актау самолёта
- На священный город Мекка обрушились наводнения
- Офис интернет-мошенников обнаружили в Темиртау
- Бронзовый призер Олимпиады отказалась от казахстанского гражданства
- Нападение на супружескую пару в Алматы: в полиции рассказали подробности