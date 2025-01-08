Анастасия Городко, представляющая Казахстан на чемпионате мира по фристайл-могулу среди юниоров в Алматы, завоевала золотую медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"Она стала лучшей в параллельном могуле. В финальном заезде Городко оказалась сильнее американки Риз Чапделайн", - говорится в сообщении.

Бронзовым призером стала Эбби Макларнон (США).

Днём ранее Анастасия завоевала "серебро" в индивидуальных соревнованиях.

На ЧМ в 2022 году Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальном зачете и в командном миксе. Кроме того, казахстанка на мировом первенстве в 2024-м была первой в могуле и второй в параллельном могуле.

Напомним, ранее сообщалось, что семь спортсменов выступят от Казахстана на юниорском ЧМ по фристайл-акробатике.