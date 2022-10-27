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  • Казахстанка стала лучшей на турнире по настольному теннису в Египте
olympic.kz Сегодня, 16:49
128
Фото: olympic.kz

Казахстанка стала лучшей на турнире по настольному теннису в Египте

Казахстанка Сарвиноз Миркадирова завоевала золотую медаль на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender Cairo в Египте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В возрастной группе 17 лет, где выступали 37 спортсменок, Сарвиноз одержала две победы в подгруппе.

В основной сетке соревнований казахстанка одолела Канзи Фази, Мариям Хусейн, Роа Заки из Каира, а в финале была сильнее немки Жозефины Нейманн - 3:2 (8:11, 11:8, 9:11, 11:5, 11:7).

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#теннис #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:49
128
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