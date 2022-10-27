Казахстанка стала лучшей на турнире по настольному теннису в Египте

Фото: olympic.kz

Казахстанка Сарвиноз Миркадирова завоевала золотую медаль на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender Cairo в Египте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В возрастной группе 17 лет, где выступали 37 спортсменок, Сарвиноз одержала две победы в подгруппе.

В основной сетке соревнований казахстанка одолела Канзи Фази, Мариям Хусейн, Роа Заки из Каира, а в финале была сильнее немки Жозефины Нейманн - 3:2 (8:11, 11:8, 9:11, 11:5, 11:7).