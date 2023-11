Казахстанка стала Кавалером ордена Британской империи

Гульнар Габдулова получила британскую государственную награду The Most Excellent Order of the British Empire (MBE) за заслуги в области торговли и

инвестиций. Она стала первой казахстанкой, удостоенной такой чести, передаёт BaigeNews.kz.

Гульнар 17 лет была главой Британского торгового представительства в Атырау. Её лидерские качества и преданность делу оказали влияние на двусторонние отношения между Великобританией и Казахстаном.

Награду казахстанке вручила министр промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани.

"17 лет самоотверженной работы Гульнар Габдуловой сыграли важную роль в развитии прочных экономических отношений между Великобританией и Казахстаном. Награда MBE является свидетельством упорного труда и достижений Гульнар в развитии международной торговли и сотрудничества между двумя странами", - отметила Гани.

Орден Британской империи учреждён королем Георгом V (дедом королевы Елизаветы II) в 1917 году, во время Первой мировой войны. MBE присуждается за исключительную преданность своему делу и влияние в различных областях, включая государственную службу, искусство и науку, благотворительность и промышленность.