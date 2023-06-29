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пресс-служба федерации триатлона Сегодня, 22:53
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Сегодня, 22:53
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Фото: пресс-служба федерации триатлона

Казахстанка стала чемпионкой на Europe Triathlon Cup Wels

Представительница команды Казахстана по триатлону Екатерина Шабалина стала победительницей международного турнира Europe Triathlon Cup Wels в Вельсе (Австрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Финишное время спортсменки 00:59:35.

Второе место досталось немке Джул Бехренс, её время 00:59:40. Замкнула тройку Кристэль Конги из Франции - 00:59:48.

 

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Сегодня, 22:53
176
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