Лидер женской команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль турнира серии Grand Slam в Душанбе (Таджикистан), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Дзюдоистка успешно выступила в весовой категории до 48 килограммов. Абужакынова дошла до полуфинала, где уступила Вэньне Чжуан (Китай).

В схватке за третье место ей противостояла Улбусин Хакимова (Узбекистан). Казахстанка успешно провела удержание и победила досрочно.

Первый соревновательный день команда Казахстана завершила с одной наградой.