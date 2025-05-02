  • 2 Мая, 19:05
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Казахстанка стала бронзовым призёром Grand Slam по дзюдо

Спортсменка успешно провела удержание и победила досрочно.

Сегодня, 18:36
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НОК РК Сегодня, 18:36
Сегодня, 18:36
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Фото: НОК РК

Лидер женской команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль турнира серии Grand Slam в Душанбе (Таджикистан), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Дзюдоистка успешно выступила в весовой категории до 48 килограммов. Абужакынова дошла до полуфинала, где уступила Вэньне Чжуан (Китай). 

В схватке за третье место ей противостояла Улбусин Хакимова (Узбекистан). Казахстанка успешно провела удержание и победила досрочно.

Первый соревновательный день команда Казахстана завершила с одной наградой. 

 

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