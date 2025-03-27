Представительница сборной Казахстана по женской борьбе Светлана Анкичева вышла в полуфинал чемпионата Азии в Аммане (Иордания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 50 килограммов казахстанка одержала уверенную победу над И Линь (Тайбэй).

Отметим, что свои схватки в 1/4 проиграли Зульфия Яхьярова (до 55 кг), Гульдана Бекеш (до 59 кг), Ирина Казюлина (до 68 кг) и Эльмира Сыздыкова (до 76 кг).

Теперь спортсменкам необходимо ждать результаты полуфиналов. Если их обидчицы одержат победы, то у казахстанок будет шанс побороться за третье место через утешительный раунд.

Напомним, казахстанский борец греко-римского стиля Омар Сатаев стал серебряным призером чемпионата Азии в Аммане.