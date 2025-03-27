Казахстанка сразится за финал чемпионата Азии по борьбе
Сегодня, 15:59
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Сегодня, 15:59Сегодня, 15:59
125Фото: olympic.kz
Представительница сборной Казахстана по женской борьбе Светлана Анкичева вышла в полуфинал чемпионата Азии в Аммане (Иордания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В четвертьфинале весовой категории до 50 килограммов казахстанка одержала уверенную победу над И Линь (Тайбэй).
Отметим, что свои схватки в 1/4 проиграли Зульфия Яхьярова (до 55 кг), Гульдана Бекеш (до 59 кг), Ирина Казюлина (до 68 кг) и Эльмира Сыздыкова (до 76 кг).
Теперь спортсменкам необходимо ждать результаты полуфиналов. Если их обидчицы одержат победы, то у казахстанок будет шанс побороться за третье место через утешительный раунд.
Напомним, казахстанский борец греко-римского стиля Омар Сатаев стал серебряным призером чемпионата Азии в Аммане.