Казахстанка с трупом родственницы застряла на трассе в непогоду

В сложную ситуацию попала казахстанца, отправившаяся на ГАЗели в Шымкент, чтобы похоронить родственницу. Машина с телом съехала с трассы в кювет, бензин закончился, спасать некому, передаёт BaigeNews.kz.

Крик о помощи опубликовала в Facebook подруга пострадавшей.

"SOS!!! Друзья, нужна помощь! Моя подруга вчера выехала в Шымкент на ГАЗели (везёт тело родственницы, чтобы похоронить). Трасса была открыта, машина съехала с трассы, выехать не могут, бензин заканчивается. В МЧС звонили, они вчера сказали "ждите", приехали, посмотрели и уехали. Может у кого-то есть знакомые в МЧС, может у кого-то есть родственники или друзья рядом. Нужен трактор вытащить машину, а главное бензин", - написала Лязат Ситчанова.

Около часа назад женщина сообщила, что бензин в автомобиле закончился.