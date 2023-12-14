Казахстанка с трупом родственницы застряла на трассе в непогоду
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В сложную ситуацию попала казахстанца, отправившаяся на ГАЗели в Шымкент, чтобы похоронить родственницу. Машина с телом съехала с трассы в кювет, бензин закончился, спасать некому, передаёт BaigeNews.kz.
Крик о помощи опубликовала в Facebook подруга пострадавшей.
"SOS!!! Друзья, нужна помощь! Моя подруга вчера выехала в Шымкент на ГАЗели (везёт тело родственницы, чтобы похоронить). Трасса была открыта, машина съехала с трассы, выехать не могут, бензин заканчивается. В МЧС звонили, они вчера сказали "ждите", приехали, посмотрели и уехали. Может у кого-то есть знакомые в МЧС, может у кого-то есть родственники или друзья рядом. Нужен трактор вытащить машину, а главное бензин", - написала Лязат Ситчанова.
Около часа назад женщина сообщила, что бензин в автомобиле закончился.
"Друзья выехали на машине с бензином и тёплой одеждой, но можно проехать только до определённого места, дальше метёт, сугробы, и дороги не видно", - сказала она.
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