Казахстанка Римма Волосенко выиграла второй бой на лицензионном турнире в Италии

Казахстанская спортсменка Римма Волосенко одержала вторую победу в Италии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.

"Во втором бою соревнований в весовой категории до 60 килограммов Волосенко встречалась с Петрой Сабо из Венгрии. Казахстанка одержала вторую победу в Италии. Отметим, что она в первом раунде отправила оппонентку в нокдаун", - говорится в сообщении.