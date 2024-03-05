Казахстанка Римма Волосенко выиграла второй бой на лицензионном турнире в Италии
Сегодня, 16:02
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Сегодня, 16:02Сегодня, 16:02
120Фото: olympic.kz
Казахстанская спортсменка Римма Волосенко одержала вторую победу в Италии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.
"Во втором бою соревнований в весовой категории до 60 килограммов Волосенко встречалась с Петрой Сабо из Венгрии. Казахстанка одержала вторую победу в Италии. Отметим, что она в первом раунде отправила оппонентку в нокдаун", - говорится в сообщении.
Таким образом, Римма вышла в 1/8 финала турнира.