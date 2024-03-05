  • 5 Марта, 17:27
  • BAIGENEWS

Казахстанка Римма Волосенко выиграла второй бой на лицензионном турнире в Италии

Сегодня, 16:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 16:02
Сегодня, 16:02
120
Фото: olympic.kz

Казахстанская спортсменка Римма Волосенко одержала вторую победу в Италии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.

"Во втором бою соревнований в весовой категории до 60 килограммов Волосенко встречалась с Петрой Сабо из Венгрии. Казахстанка одержала вторую победу в Италии. Отметим, что она в первом раунде отправила оппонентку в нокдаун", - говорится в сообщении.

Таким образом, Римма вышла в 1/8 финала турнира.

Наверх