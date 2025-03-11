Алматинка Айнигара, травмировавшаяся во время отдыха в Азербайджане, поделилась трогательной историей о бесплатной медицинской помощи и заботе, которую ей оказали местные врачи и жители, передаёт BaigeNews.kz.

По словам девушки, она не ожидала такой доброты в ответ на помощь казахстанцев, оказанную пострадавшим при крушении самолета Embraer 190-100 IGW под Актау.

Айнигара отправилась в Баку в конце февраля, но уже в первые часы своего путешествия получила травму. После падения её подруга отвезла её в травмпункт, где её приняли без очереди и оказали помощь абсолютно бесплатно.

"Врачи сказали, что во время трагедии в Актау казахстанские медики и обычные граждане бескорыстно помогали их соотечественникам. В знак признательности они решили осмотреть меня так же", — цитирует девушку блогер Александр Цой в Facebook.

Кроме того, местные жители окружили её заботой, накормили обедом и устроили прогулку по старому городу. Айнигара отметила, что её боль стала менее ощутимой благодаря теплоте и гостеприимству, которое она получила от азербайджанцев.