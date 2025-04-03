Казахстанка поделилась на платформе Threads своим разочарованием в авиакомпании FlyArystan после неприятного опыта с доплатами и обслуживанием, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, она приобрела два билета без багажа, но столкнулась с неожиданными трудностями, когда её чемодан, который в других авиакомпаниях, таких как Scat и Air Astana, спокойно принимали как ручную кладь, был классифицирован как багаж.

"Все сотрудники высокомерные грубияны, общаются с пассажирами на повышенных тонах. Потребовали оплатить три тысячи тенге за каждый килограмм, в итоге я заказала индрайвер, они забрали до Астаны", — сообщила женщина в своем посте.

Кроме того, она рассказала о случае, когда на той же зоне посадки мужчина не смог попасть на рейс из-за того, что у него был с собой чехол с костюмом. В других авиакомпаниях такие вещи не создают проблем, что особенно удивило пассажира.

Казахстанка также отметила, что в других странах, например в Турции, сотрудники часто закрывали глаза на перевес багажа, создавая тем самым более лояльное отношение к пассажирам.

Её пост вызвал множество откликов среди пользователей Сети. Одни поддержали критику, указав на недостатки работы с клиентами, другие посоветовали не жаловаться, а внимательно читать правила авиакомпаний.

В ответ на жалобы, пресс-служба FlyArystan пояснила, что компания работает по концепции лоукостера, что накладывает свои ограничения на количество и размер ручной клади. Согласно правилам авиакомпании, пассажиры могут брать на борт одну единицу ручной клади весом до 5 кг. В случае превышения допустимого веса, пассажиры могут приобрести дополнительные услуги заранее, чтобы избежать высоких доплат в аэропорту.

Компания также рекомендовала заранее оформлять багаж и ручную кладь через мобильное приложение или сайт, чтобы избежать дополнительных расходов и неудобств.