Казахстанка Асуат Санат прошла в полуфинал телепроекта "Голос Азербайджана", передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил продюсерский центр ЮНА и опубликовал в соцсетях видео выступления Санат Асуат в четвертьфинале проекта "Голос Азербайджана". Отмечается, что девушка исполнила песню "Ізін көрем".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсерский центр ЮНА (@producer_center_yuna)

Сообщалось, что 19-летняя Асуат Санат – студентка Национальной академии искусств имени Т. Жургенова. На проекте "Голос Азербайджана" она выбрала наставником победителя конкурса песни "Евровидение-2011" Эльдара Гасымова.