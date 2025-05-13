  • 13 Мая, 07:50
  • BAIGENEWS

Казахстанка прошла в полуфинал проекта "Голос Азербайджана"

Девушка является студенткой Национальной академии искусств имени Т. Жургенова в Алматы.

Сегодня, 06:45
АВТОР
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Instagram / sanat_asuat Сегодня, 06:45
Сегодня, 06:45
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Фото: Instagram / sanat_asuat

Казахстанка Асуат Санат прошла в полуфинал телепроекта "Голос Азербайджана", передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил продюсерский центр ЮНА и опубликовал в соцсетях видео выступления Санат Асуат в четвертьфинале проекта "Голос Азербайджана". Отмечается, что девушка исполнила песню "Ізін көрем".

 
 
 
 
 
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Публикация от Продюсерский центр ЮНА (@producer_center_yuna)

Сообщалось, что 19-летняя Асуат Санат – студентка Национальной академии искусств имени Т. Жургенова. На проекте "Голос Азербайджана" она выбрала наставником победителя конкурса песни "Евровидение-2011" Эльдара Гасымова.

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