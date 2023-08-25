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Казахстанка пробилась в финал ЧМ-2023 по лёгкой атлетике в прыжках в высоту

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qazathletics Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35
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Фото: qazathletics

Казахстанская лёгкоатлетка Надежда Дубовицкая квалифицировалась в финал ЧМ-23 по лёгкой атлетике в прыжках в высоту, который проходит в Будапеште, передаёт BaigeNews.kz.

В квалификации казахстанка прыгнула на 1,89 метра, но смогла взять 1,92 метра. Тем не менее, Дубовицкая попала в число 15-ти финалисток чемпионата мира по лёгкой атлетике в секторе для прыжков в высоту.

Финал в прыжках в высоту состоится 27 августа и начнётся в 20:05. 

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