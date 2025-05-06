Казахстанский эксперт Ирина Хусаинова вошла в список 50 лучших специалистов мира в области геопространственных технологий. Об этом стало известно на международной конференции Geospatial World Forum, прошедшей в Мадриде (Испания), где были отмечены ведущие таланты в сфере цифровых георешений, передаёт BaigeNews.kz.

Ирина Хусаинова, главный авиационный инспектор и руководитель управления по разрешениям охраняемых территорий Авиационной администрации Казахстана (ААК), стала одной из немногих, удостоенных столь высокой международной оценки.

Выступая на форуме, Хусаинова представила опыт Казахстана по применению ГИС-технологий для обеспечения безопасности полётов. В частности, она рассказала о цифровом анализе препятствий вблизи 25 гражданских аэродромов страны и интеграции данных в градостроительное планирование.

Её презентация вызвала живой интерес у международного сообщества и была признана примером эффективного использования технологий в сочетании с продуманным нормативным регулированием.