Казахстанку наказали за фиктивную справку о беременности

Жительница ВКО предоставила в суд фиктивную справку о беременности, чтобы избежать ареста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Факт подделки документа выявила прокуратура Катон-Карагайского района ВКО.

По информации прокуратуры, местная жительница, работая фельдшером в районной больнице, изготовила фиктивную справку о собственной беременности. Этот документ она использовала в суде, чтобы избежать ареста. Какое нарушение совершила сельчанка и за что ей грозил арест, не сообщается.

"По результатам проверки установлено, что предоставленная справка является поддельной. В этой связи решение суда первой инстанции было изменено, и женщину арестовали на 20 суток", – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, по факту изготовления и использования фиктивного документа проведено досудебное расследование. Впоследствии суд признал сельчанку виновной и в качестве наказания назначил ей год ограничения свободы.