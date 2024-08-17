Казахстанку наказали за фиктивную справку о беременности
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жительница ВКО предоставила в суд фиктивную справку о беременности, чтобы избежать ареста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Факт подделки документа выявила прокуратура Катон-Карагайского района ВКО.
По информации прокуратуры, местная жительница, работая фельдшером в районной больнице, изготовила фиктивную справку о собственной беременности. Этот документ она использовала в суде, чтобы избежать ареста. Какое нарушение совершила сельчанка и за что ей грозил арест, не сообщается.
"По результатам проверки установлено, что предоставленная справка является поддельной. В этой связи решение суда первой инстанции было изменено, и женщину арестовали на 20 суток", – сообщили в прокуратуре.
Кроме того, по факту изготовления и использования фиктивного документа проведено досудебное расследование. Впоследствии суд признал сельчанку виновной и в качестве наказания назначил ей год ограничения свободы.
Самое читаемое
- "Город тоже должен заговорить на казахском": эксперты предложили идеи для развития государственного языка
- Гимнасту Нариману Курбанову подарили автомобиль
- Учителя больше 20 лет работали по поддельным дипломам в Мангистауской области
- Бывший кадет отсудил у школы 1,5 млн тенге в Павлодаре
- Гироскутеры стали использовать при патрулировании полицейские ВКО