Необычный и досадный случай произошел в Павлодаре. Местная жительница попалась на уловки мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности ДП Павлодарской области Султанбек Кадержанов назвал три наиболее распространенных приема кибермошенников.

"Большая часть – это звонки якобы сотрудников Нацбанка, полиции, КНБ или "Казпочты". Жители региона часто попадаются в ловушки мошенников при покупках и продажах в интернете. Доверчивым павлодарцам скидывают фишинговые ссылки. Получив доступ к данным банковским картам, злоумышленники совершают транзакции. Еще один метод – "письмо-счастье": приходит онлайн-сообщение, что некий дальний родственник в Европе скончался, оставив огромное наследство. Получить его можно, заплатив символический налоговый сбор", – перечислил Султанбек Кадержанов.

Одну из этих уловок, представившись сотрудником Комитета национальной безопасности, мошенники использовали на жительнице Павлодара. Чтобы женщина поверила, аферист позвонил ей по видеозвонку. Он был одет в форму сотрудника КНБ. "Комитетчик" сообщил, что собеседница стала жертвой мошенников, и посоветовал ей тут же оформить кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет.

"Павлодарка оформила максимальный кредит, который ей одобрили – три миллиона тенге, и перевела деньги на их счет. После того как она поняла, что ее обманули, обратилась к нам, предоставила скриншоты. Мы проверили данные. Выяснилось, что преступник внешне напоминал Джеки Чана. По сути, мошенники использовали изображение актёра. Средства заблокировали, но преступники перевели деньги в криптовалюту. Сейчас потерпевшая подает в суд на злоумышленников", – сказал Султанбек Кадержанов.

Украденные таким образом деньги порой удается вернуть. За прошлый год полицейские забрали у мошенников около 30 миллионов тенге. Но все же нанесенный ущерб гораздо выше – 800 миллионов тенге. Растет и число киберпреступлений. За январь 2025 года совершено 126 таких акций против 111 за январь 2024-го.