Казахстанка поступила в докторантуру Стэнфорда
Сейчас Асель продолжает развиваться в сфере медицинских наук.
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Асель Ибадулла, выпускница Назарбаев Университета и Йельского университета, продолжает впечатляющий академический путь - она поступила в докторантуру Стэнфордского университета, одного из лучших вузов мира, на полный грант, передаёт BaigeNews.kz.
Асель получила степень бакалавра по биологическим наукам в NU, а в рамках магистратуры в Йельском университете уже начала активно участвовать в научных исследованиях. Она работала стажёром-исследователем в ERIC - Центре исследований и инноваций Йельской медицинской школы, а также была сотрудником SalivaDirect, проекта, направленного на раннее выявление и диагностику COVID-19.
Сейчас Асель продолжает развиваться в сфере медицинских наук, сосредоточив внимание на неинфекционных заболеваниях и психическом здоровье. Её цель - принести реальную пользу родной стране:
"В целом, моя конечная цель - помочь Казахстану сформулировать эффективные ответные и профилактические меры в отношении неинфекционных заболеваний и психических расстройств. Поэтому посвящайте студенческие годы тому, чтобы пробовать, исследовать себя и расти как личность", - делится Асель.
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