Казахстанка после смерти стала донором и спасла пять жизней

Умершая казахстанка спасла жизнь пяти пациентам, которым провели операцию по трансплантации донорских органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на корпоративный фонд University Medical Center.

Операции трём пациентам, находившимся в листе ожидания на пересадку органов, провели 17 июля в клиниках University Medical Center.

"Донором стала женщина 44 лет, у которой произошёл геморрагический инсульт. Консилиум врачей констатировал смерть головного мозга. В непростой ситуации её родные дали согласие на донорство органов, тем самым подарив шанс на жизнь пятерым людям", – сообщили в фонде.

В Центре сердца UMC проведена пересадка донорского сердца пациентке 43 лет, которой ранее было имплантировано механическое устройство поддержки кровообращения LVAD. Второй пациентке провели пересадку лёгких. В Центре материнства и детства UMC проведена трансплантация почки 15-летней девочке. Состояние всех реципиентов удовлетворительное, они проходят реабилитацию под наблюдением специалистов, сообщили в фонде.

Вторая донорская почка и печень трансплантированы пациентам в Национальном научном онкологическом центре Астаны.

В корпоративном фонде University Medical Center выразили благодарность близким и родным донора, давших согласие на проведение операций, специалистам многопрофильной областной больницы Акмолинской области, трансплант-координаторам и трансплантологам клиник UMC и ННОЦ.