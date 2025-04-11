Девушка стала жертвой неприятной ситуации при пользовании сервисом Яндекс Go. За обычную короткую поездку по городу ей насчитали почти 15 тысяч тенге, поскольку водитель не завершил заказ и продолжил движение, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказала девушка в соцсети Threads, она заказала такси по сниженной цене — 1500 тенге за 6 километров пути. Однако позже в приложении появилась задолженность на сумму 14 490 тенге. Причина — поездка якобы длилась 8 часов и 34 минуты.

"Хотела оставить негативный отзыв, потому что водитель не подъехал к нужному адресу, но это оказалось мелочью. Вечером я увидела в приложении долг — почти 15 тысяч. Оказалось, водитель не завершил заказ и просто поехал дальше", — написала она.

Попытки связаться с водителем, таксопарком и службой поддержки успеха не принесли. По словам девушки, ее обращения игнорировались, а звонки сбрасывались.

После того как история получила огласку, представители Яндекс Go отреагировали:

"Такой долг вы точно не должны платить... Пришлите ваш номер телефона и скриншот заказа к нам в Директ? Хотим всё проверить".

Пользователи соцсетей делятся мнениями, как избежать подобных ситуаций:

"Платите наличными — это надёжнее".

"Ставьте лимит на карту, и всегда проверяйте, что поездка завершена".

"Есть водители, которые специально не завершают заказ, чтобы накрутить сумму".

Позже в компании сообщили, что служба поддержки проверила поездку в день обращения и вернула удержанные по ошибке средства, стоимость поездки составила 1270 тенге, пользовательница была благодарна.

Ранее в своем депутатском запросе Марат Кожаев сообщил, что таксисты работают без отдыха и медосмотра, что стало причиной множества дорожных аварий в стране.