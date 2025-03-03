Казахстанка получила штраф за празднование Масленицы
Чучело сожгли без разрешения.
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Жительница Карагандинской области, которая была ведущей праздника Масленицы, получила штраф за сжигание чучела во время народных гуляний. Инцидент произошел 1 марта в поселке Северо-Западный, где местное кафе организовало празднование, передаёт BaigeNews.kz.
На видео, которое распространили жители поселка, видно, как полиция следит за процессом. Однако когда чучело Масленицы было подожжено, ведущей выписали штраф за мелкое хулиганство.
Организаторы праздника утверждают, что все меры безопасности были соблюдены — рядом стояли мужчины с огнетушителями и ведрами с водой.
"Мы обжалуем данный штраф в суде, потому что все требования по безопасности были выполнены. В случае проигрыша, оплатим штраф за ведущую", — сообщили организаторы мероприятия.
Сотрудники департамента полиции Карагандинской области пояснили, что праздник не был согласован с местными исполнительными органами.
"Несмотря на неоднократные предупреждения организаторов мероприятия о необходимости присутствия сотрудников службы противопожарной безопасности и скорой помощи, а также что в виду отсутствия согласования (процедура установленная действующим законодательством) данный акт является нарушением общественного порядка, был зафиксирован факт разжигания в общественном месте. Сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка составлен административный протокол", — пояснили в пресс-службе.
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