Жительница Карагандинской области, которая была ведущей праздника Масленицы, получила штраф за сжигание чучела во время народных гуляний. Инцидент произошел 1 марта в поселке Северо-Западный, где местное кафе организовало празднование, передаёт BaigeNews.kz.

На видео, которое распространили жители поселка, видно, как полиция следит за процессом. Однако когда чучело Масленицы было подожжено, ведущей выписали штраф за мелкое хулиганство.

Организаторы праздника утверждают, что все меры безопасности были соблюдены — рядом стояли мужчины с огнетушителями и ведрами с водой.

"Мы обжалуем данный штраф в суде, потому что все требования по безопасности были выполнены. В случае проигрыша, оплатим штраф за ведущую", — сообщили организаторы мероприятия.

Сотрудники департамента полиции Карагандинской области пояснили, что праздник не был согласован с местными исполнительными органами.