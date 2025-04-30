Казахстанка получила 16 лет за наркотики из США
Приговор пока не вступил в законную силу.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане пресечён канал контрабанды наркотиков из США - за ввоз и сбыт запрещённых веществ в особо крупном размере суд приговорил гражданку Казахстана к 16 годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акмолинскую транспортную прокуратуру.
По данным следствия, запрещённые вещества доставлялись на имя обвиняемой через международные почтовые отправления. Под видом обычных посылок из США в Казахстан пересылали наркотики, маскируя их под бытовую продукцию. Один из таких грузов был перехвачен в зоне таможенного контроля АО "Казпочта" в Астане - сотрудники обнаружили 1,2 килограмма гашишного масла.
Позже, при обыске в квартире подозреваемой в Алматы, оперативники нашли также 4,38 грамма расфасованного мефедрона.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал женщину виновной в контрабанде и сбыте наркотиков. Несмотря на серьёзность обвинений, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Астану из США поставляли наркотики по почте.
Самое читаемое
- Женщину убили в элитном ЖК в Атырау
- Казахстанский фильм завоевал девять наград на международном кинофестивале
- Ружьё принёс Шерзат – в суде показали видео допроса по резонансному делу
- Жительницу Актау наказали за развешанное на улице бельё
- "Я понял, что они идут добивать": в суде по делу Шерзата показали видео следственного эксперимента