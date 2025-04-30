В Астане пресечён канал контрабанды наркотиков из США - за ввоз и сбыт запрещённых веществ в особо крупном размере суд приговорил гражданку Казахстана к 16 годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акмолинскую транспортную прокуратуру.

По данным следствия, запрещённые вещества доставлялись на имя обвиняемой через международные почтовые отправления. Под видом обычных посылок из США в Казахстан пересылали наркотики, маскируя их под бытовую продукцию. Один из таких грузов был перехвачен в зоне таможенного контроля АО "Казпочта" в Астане - сотрудники обнаружили 1,2 килограмма гашишного масла.

Позже, при обыске в квартире подозреваемой в Алматы, оперативники нашли также 4,38 грамма расфасованного мефедрона.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал женщину виновной в контрабанде и сбыте наркотиков. Несмотря на серьёзность обвинений, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Астану из США поставляли наркотики по почте.