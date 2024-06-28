Казахстанка подбрасывала соседке письма с угрозами

Жительница Павлодара получала от соседки записки с угрозами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на pavon.kz.

Соседка несколько дней запугивала женщину.

"На протяжении 3-4 дней она подбрасывала записки, в которых были оскорбления и угрозы насильственного характера в мой адрес. Я обратилась к своему участковому Мерлану Смагулову. Полицейский установил личность угрожавшей и возбудил в отношении нее административное производство. Была проведена почерковедческая экспертиза, которая доказала ее причастность. Состоялся суд", — рассказала потерпевшая.