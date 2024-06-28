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Казахстанка подбрасывала соседке письма с угрозами

Сегодня, 05:17
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pexels.com / иллюстративное Сегодня, 05:17
Сегодня, 05:17
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Фото: pexels.com / иллюстративное

Жительница Павлодара получала от соседки записки с угрозами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на pavon.kz.

Соседка несколько дней запугивала женщину.

"На протяжении 3-4 дней она подбрасывала записки, в которых были оскорбления и угрозы насильственного характера в мой адрес. Я обратилась к своему участковому Мерлану Смагулову. Полицейский установил личность угрожавшей и возбудил в отношении нее административное производство. Была проведена почерковедческая экспертиза, которая доказала ее причастность. Состоялся суд", — рассказала потерпевшая.

Благодаря собранным материалам и работе участкового соседку привлекли к административной ответственности.

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