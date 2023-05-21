Казахстанка подала в суд из-за оскорбления в Facebook

Фото: BaigeNews.kz

Жительница Атырауской области подала в суд на пользователя социальной сети Facebook, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".



Она утверждает, что 40-летний мужчина оскорбил её в Facebook. Пользователя соцсети обвиняли по статье 131 УК РК (Унижение чести и достоинства посредством сетей телекоммуникаций). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо 180 часов общественных работ.

Как рассказали в пресс-службе Махамбетского районного суда, до начала разбирательства стороны помирились и просили прекратить дело. Производство по уголовному делу прекращено.