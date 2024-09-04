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Казахстанка поборется за "бронзу" чемпионата мира U20

Сегодня, 20:40
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olympic.kz Сегодня, 20:40
Сегодня, 20:40
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Фото: olympic.kz

В Понтеведре (Испания) продолжается чемпионат мира по видам борьбы U20. За медаль мирового турнира поборется казахстанка Лаура Ганикызы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка дошла до полуфинала в весовой категории до 50 килограммов. В этом раунде она встречалась с японкой Харуной Морикавой. К сожалению, Ганикызы уступила. Теперь ей предстоит побороться за "бронзу" ЧМ.

В 1/4 Лаура Ганикызы добилась волевой победы над американкой Анаей Фалькон.

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