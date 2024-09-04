Казахстанка поборется за "бронзу" чемпионата мира U20
Сегодня, 20:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:40Сегодня, 20:40
53Фото: olympic.kz
В Понтеведре (Испания) продолжается чемпионат мира по видам борьбы U20. За медаль мирового турнира поборется казахстанка Лаура Ганикызы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Спортсменка дошла до полуфинала в весовой категории до 50 килограммов. В этом раунде она встречалась с японкой Харуной Морикавой. К сожалению, Ганикызы уступила. Теперь ей предстоит побороться за "бронзу" ЧМ.
В 1/4 Лаура Ганикызы добилась волевой победы над американкой Анаей Фалькон.
Самое читаемое
- Муж накачивал жену наркотиками, насиловал её сам и приглашал десятки незнакомцев во Франции
- Кайрат Боранбаев: "Я не оскорблял Кержакова - это чья-то выдумка"
- Десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери в США
- Школьника убили в Актюбинской области в первый учебный день
- Туриста искали с помощью вертолёта в горах в Алматинской области