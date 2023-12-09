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Казахстанка победила на этапе Кубка Европы по фристайл-акробатике

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Казахстанка победила на этапе Кубка Европы по фристайл-акробатике Сегодня, 20:17
Сегодня, 20:17
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Спортсменка из Казахстана Жанбота Алдабергенова выступила на этапе Кубка Европы по фристайл-акробатике, который прошел в финском городе Рука, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz. 

Казахстанская фристайлистка заняла первое место с результатом 83.47 балла. На втором месте оказалась канадка Александра Монтмини (65.45 балла), а третью позицию заняла американка Амелия Глоговски (62.14). 

Всего 28-летняя Алдабергенова имеет 260 очков FIS на данный момент.

Отметим, что ранее казахстанская спортсменка завоевала также бронзовую медаль на данном этапе Кубка мира в Руке, показав результат в 77.43 балла.

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