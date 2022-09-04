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youtube.com Сегодня, 07:49
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Фото: youtube.com

Казахстанка перепела Пугачёву на российском шоу

Казахстанка Оксана Устина приняла участие в популярном российском проекте "Ну-ка, все вместе!" и перепела Аллу Пугачёву, передаёт BaigeNews.kz.

29-летняя певица исполнила хит Аллы Пугачёвой "Алло", передав эмоции и позитивное настроение зрителям.

По словам экспертов Оксану подвела аранжировка, не учитывающая всех нюансов песни.

Артисты долго обсуждали выступление казахстанки одни говорили, что надо было убрать часть "Ну хватит, не буду вспоминать…" и песня стала бы более гармоничной.

По итогу Оксана Устина набрала 53 голоса, но это оказалось мало для этой артистки.

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#Россия #шоу #артисты
Сегодня, 07:49
237
Журналист

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