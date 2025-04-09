Жительнице Туркестана выплатят компенсацию за моральный вред, причинённый незаконным задержанием в аэропорту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Иск Браткова подала к департаменту полиции региона и министерству финансов.

Суд установил, что Браткова, работавшая помощником директора ТОО, была признана свидетелем с правом на защиту по уголовному делу в отношении её работодателя. В это время её несовершеннолетний сын находился на обучении в Турции.

Браткова приобрела билет Шымкент – Стамбул на 19 августа 2024 года, чтобы забрать ребёнка, но в день вылета в аэропорту её задержали сотрудники пограничной службы. Вылет сорвался и за ребёнком пришлось выехать доверенным лицам. 22 августа уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Браткова потребовала взыскать 117 тысяч тенге материального ущерба и 10 миллионов тенге морального вреда.

Решением суда от 4 апреля 2025 года иск был частично удовлетворён: с ответчиков взысканы 117 тысяч тенге и 500 тысяч тенге морального вреда, а также судебные расходы. Решение пока не вступило в силу.