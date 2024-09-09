Казахстанка отсудила 3,2 млн тенге из-за непроданной квартиры в ОАЭ

Жительница Уральска не получила прибыль от квартиры в ОАЭ и отсудила 3,2 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Как сообщили в суде ЗКО, в 2023 году жительница Уральска заключила договор с ТОО об оказании услуг по обучению заработку от продажи недвижимости. Стоимость обучения составила 1,6 миллиона тенге. После заключения договора, по предложению ТОО, женщина перевела строительной компании в ОАЭ 18 016 дирхамов и 40 734 дирхамов для покупки однокомнатной квартиры стоимостью 908 тысяч долларов США в Дубае.

"По договору, если заказчик в течение 12 месяцев не достиг финансовых результатов в размере 1,6 миллиона тенге, используя все теоретические и практические знания, полученные на курсе, а также не получил прибыль с инвестиций в проекты по недвижимости, предложенные исполнителем, то исполнитель обязуется вернуть заказчику всю сумму оплаты за обучение и еще доплатить 1,6 миллиона тенге в течение пяти рабочих дней", – сообщили в областном суде.

Однако до сегодняшнего дня квартиру продать не удалось, соответственно женщина не получила прибыль от инвестиции. Тогда она решила обратиться в суд и взыскать с ТОО 3,2 миллиона тенге. Суд вынес решение удовлетворить её иск.

Решение вступило в законную силу.