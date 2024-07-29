Казахстанка отстояла право получить от МИД деньги на отправку тела умершего в Корее сына в РК

В СМАС Астаны рассмотрели дело о принуждении МИД оказать финансовую помощь по оплате расходов на отправку тела умершего казахстанца на Родину, передаёт BaigeNews.kz.

Подробностями истории поделилась на своей странице в Facebook судья Жанар Дуйсенова.

"Гражданка Казахстана со своим сыном 2001 года рождения прилетели в Республику Корея на лечение с диагнозом онкология. Пациент скончался в клинике от болезни. Мать умершего обратилась в посольство Республики Казахстан в Республике Корея с заявлением об оказании финансовой помощи по оплате расходов на транспортировку тела умершего сына в Казахстан. Не дождавшись решения вопроса, за счёт заёмных средств и благотворительных пожертвований услуги похоронной службы по бальзамированию и хранению тела в морге, а также его транспортировке в Казахстан авиатранспортом оплачены самостоятельно", - сообщила судья.

В МИД это расценили как основание прекращения административной процедуры и отказа в оказании финансовой помощи.

Не согласившись с таким решением, женщина обратилась за защитой в СМАС Астаны.

"При рассмотрении дела суд установил, что на следующий день после смерти сына истец обратилась в посольство с заявлением об оказании финансовой помощи по оплате расходов на транспортировку тела умершего сына в Казахстан. В случае смерти гражданина РК, консул принимает меры к погребению его с должными почестями или отправке тела умершего в Республику Казахстан (пункт 84 Консульского устава Республики Казахстан). Суд посчитал, что казахстанские дипломаты (консул) были обязаны принять меры по его погребению или отправке тела умершего в РК. Правилами использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе "Представление интересов Республики Казахстан за рубежом" предусмотрено оказание гражданам материальной помощи на расходы за отправку багажа, оформление груза "200" (гробов и урн с прахом умерших граждан РК для отправки в Казахстан) с оплатой расходов за бальзамирование, хранение тела в морге. При этом Правилами не запрещено компенсирование таких расходов", - уточнила судья.

Суд указал, что установив факт нахождения истца в затруднительном положении, а также выдав ей свидетельство о смерти её сына, консул не принял надлежащих мер по заявлению об оказании финансовой помощи, направив в министерство письмо консультативного характера вместо предусмотренного Правилами заключения.

В условиях психотравмирующей ситуации, каковой является смерть близкого человека, стремясь своевременно похоронить сына, истец решила не дожидаться завершения процедур в посольстве.

По мнению суда, посольство безосновательно расценило данные действия как отказ от финансовой помощи и проведения соответствующих процедур.

То обстоятельство, что истец оплатила услуги похоронной службы за счёт заёмных средств и собранных пожертвований не освобождает государство от обязанности оказать финансовую помощь своим гражданам, оказавшимся в затруднительном положении за рубежом.

С учётом установленных обстоятельств, судом требования истца удовлетворены в полном объёме. На министерство возложена обязанность повторно провести административную процедуру, возбужденную по обращению, и принять благоприятный административный акт с учётом правовой позиции суда.

Решение суда никем не обжаловано, вступило в законную силу, в настоящее время находится на исполнении.