Казахстанка отправила соперницу в нокдаун на ЧА по боксу
Улжан Сарсенбек обеспечила себе как минимум "бронзу" чемпионата.
Сегодня, 17:40
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Сегодня, 17:40Сегодня, 17:40
32Фото: t.me/olimpicgames_Kazteamfan
Представительница сборной Казахстана по боксу Улжан Сарсенбек выиграла четвертьфинальный бой на чемпионате Азии у соперницы из Вьетнама Нгуен Тран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Встреча в весовой категории до 57 килограммов продлилась все отведённые три раунда и завершилась в пользу Улжан единогласным решением судей.
Во втором раунде рефери отсчитала вьетнамской спортсменке нокдаун. Таким образом, Улжан Сарсенбек вышла в полуфинал, обеспечив себе как минимум "бронзу" ЧА.
Улжан Сарсенбек в прошлом году стала чемпионкой мира среди молодёжи, а также выиграла "золото" на молодёжном чемпионате Азии.