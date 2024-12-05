Казахстанка отправила соперницу в нокдаун на ЧА по боксу

Представительница сборной Казахстана по боксу Улжан Сарсенбек выиграла четвертьфинальный бой на чемпионате Азии у соперницы из Вьетнама Нгуен Тран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Встреча в весовой категории до 57 килограммов продлилась все отведённые три раунда и завершилась в пользу Улжан единогласным решением судей.

Во втором раунде рефери отсчитала вьетнамской спортсменке нокдаун. Таким образом, Улжан Сарсенбек вышла в полуфинал, обеспечив себе как минимум "бронзу" ЧА.

Улжан Сарсенбек в прошлом году стала чемпионкой мира среди молодёжи, а также выиграла "золото" на молодёжном чемпионате Азии.