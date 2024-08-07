Казахстанка Нора Джеруто вошла в десятку сильнейших в беге на 3000 метров с препятствиями

В Париже на Олимпийских играх-2024 состоялся финал в беге на 3000 метров с препятствиями среди женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Нашу страну представляла Нора Джеруто. Она преодолела дистанцию за 9 минут 8.97 секунды. Это позволило ей занять девятое место.

Победу одержала Винфред Яви (Бахрейн), установившая олимпийский рекорд – 8 минут 52.76 секунды.