Казахстанка Нора Джеруто вошла в десятку сильнейших в беге на 3000 метров с препятствиями
Сегодня, 00:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:47Сегодня, 00:47
142Фото: Сали Сабиров/olympic.kz
В Париже на Олимпийских играх-2024 состоялся финал в беге на 3000 метров с препятствиями среди женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.
Нашу страну представляла Нора Джеруто. Она преодолела дистанцию за 9 минут 8.97 секунды. Это позволило ей занять девятое место.
Победу одержала Винфред Яви (Бахрейн), установившая олимпийский рекорд – 8 минут 52.76 секунды.
Самое читаемое
- Жители посёлка Бурабай заявили протест против строительства зоны отдыха на горе
- Ребёнка с воткнутым в шею штырём от забора доставили в больницу в Алматы
- У Баян и Турсена Алагузовых родилась дочь
- Елдосу Сметову подарили 5-комнатную квартиру и авто
- Бухгалтеры похитили более 340 млн тенге из поликлиники в Алматы