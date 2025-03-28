Жамиля Бакбергенова поборется за золотую медаль в весовой категории до 72 килограммов, передаёт BaigeNews.kz.

В полуфинале Жамиля оказалась сильнее японки Масако Фуруичи. Бакбергенова уступала сопернице в один балл. Однако буквально за секунду до конца схватки сумела добиться результативного действия и сравнять счёт.

Преимущество осталось за Бакбергеновой, что позволяло ей выйти в финал.

Команда соперницы запросила "челлендж", но судейский корпус засчитал приём Жамили.

Таким образом, лидер женской команды поборется за "золото" ЧА. Начало финального блока в 20.00 по времени Астаны.

Ранее сы сообщали, что казахстанский борец стал серебряным призером чемпионата Азии в Аммане.