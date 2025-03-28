Казахстанка на последней секунде вырвала выход в финал ЧА-2025 по борьбе
Казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в финал чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания).
Сегодня, 18:25
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Сегодня, 18:25Сегодня, 18:25
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Жамиля Бакбергенова поборется за золотую медаль в весовой категории до 72 килограммов, передаёт BaigeNews.kz.
В полуфинале Жамиля оказалась сильнее японки Масако Фуруичи. Бакбергенова уступала сопернице в один балл. Однако буквально за секунду до конца схватки сумела добиться результативного действия и сравнять счёт.
Преимущество осталось за Бакбергеновой, что позволяло ей выйти в финал.
Команда соперницы запросила "челлендж", но судейский корпус засчитал приём Жамили.
Таким образом, лидер женской команды поборется за "золото" ЧА. Начало финального блока в 20.00 по времени Астаны.
Ранее сы сообщали, что казахстанский борец стал серебряным призером чемпионата Азии в Аммане.
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