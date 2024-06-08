Казахстанка избрана в Комитет ООН по ликвидации дискриминации женщин

Представитель Казахстана впервые избран в Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.



Сообщается, что выборы членов Комитета прошли в штаб-квартире ООН.

"Впервые кандидат от Казахстана – известный казахстанский дипломат Мадина Джарбусынова – была избрана в состав CEDAW. Это является знаменательным историческим событием, поскольку ранее ни одна из центральноазиатских стран не была представлена в данном важном органе ООН", – отметили в МИДе.

Наряду с Казахстаном на 11 мест в CEDAW претендовали представители 20 государств – Оман, Швейцария, Ливан, Нидерланды, Гватемала, Андорра, Австралия, Непал, Грузия, Чили, Барбадос, КНР, Зимбабве, Бурунди, Камерун, Мозамбик, Северная Македония, Уругвай, Великобритания и Того.

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) является органом независимых экспертов, наблюдающих за выполнением своих обязательств государствами-участниками Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В состав комитета входят 23 эксперта по правам женщин из разных стран мира. Страны, ставшие участниками договора, обязаны один раз в четыре года предоставлять Комитету доклады об осуществлении соответствующих прав. Во время своих сессий Комитет рассматривает доклады каждого государства-участника и излагает им свои соображения и рекомендации в виде заключительных замечаний. Казахстан присоединился к данному международному документу в 1998 году.