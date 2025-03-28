В Степногорске суд признал местную жительницу виновной в нападении на фельдшера скорой помощи и приговорил её к 400 часам общественных работ, сообщает пресс-служба судов Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу судов Акмолинской области.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что фельдшер скорой помощи приехала на вызов к пациенту с эпилептическим приступом. У подъезда, где находился пострадавший, присутствовали В. и несколько других человек. Их недовольство по поводу задержки бригады скорой помощи быстро переросло в словесный конфликт. В разгар этой напряженной ситуации фельдшер попыталась перевести пациента в машину скорой, чтобы как можно быстрее оказать ему помощь. В этотм момент подсудимая попыталась зайти следом, ей отказали, потому что она не являлась близким родственником. В ответ женщина ударила фельдшера кулаком в лицо, тем самым причинила ей легкие телесные повреждения.

"Приговором суда В. назначено привлечение к общественным работам на 400 часов, с установлением особых требований к поведению", - говорится в сообщении суда.

Кроме того, с женщины взысканы компенсации в размере 90 тыс тенге за материальный ущерб и 500 тыс за моральный вред.

Приговор не вступил в законную силу.

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