Казахстанка хотела взыскать долг по алиментам на детей с их бабушки

Казахстанка пыталась через суд взыскать задолженность по алиментам на своих детей с их бабушки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.

Отмечается, что ответчиком является мать должника и бабушка несовершеннолетних детей, а их отец материальной помощи им не оказывает и алименты не платит.

Суд установил, что истец имеет право на взыскание алиментов с дедушки и бабушки в случае невозможности их получения от трудоспособного отца детей.

При этом, согласно законодательству, обязанность по содержанию несовершеннолетних детей возложена в первую очередь на родителей. Алиментные обязательства других членов семьи могут быть рассмотрены лишь в случае, когда невозможно взыскать алименты с родителей из-за их возраста или болезни (инвалидности).

"Суд пришёл к выводу, что родители несовершеннолетних детей живы, здоровы, отец детей трудоспособен и в состоянии содержать своих детей. Уклонение от предоставления содержания не является основанием для взыскания алиментов с бабушки. Таким образом, судом отказано в удовлетворении иска", – сообщили в суде.

Решение вступило в законную силу.