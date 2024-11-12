Казахстанка хотела взыскать долг по алиментам на детей с их бабушки
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Казахстанка пыталась через суд взыскать задолженность по алиментам на своих детей с их бабушки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.
Отмечается, что ответчиком является мать должника и бабушка несовершеннолетних детей, а их отец материальной помощи им не оказывает и алименты не платит.
Суд установил, что истец имеет право на взыскание алиментов с дедушки и бабушки в случае невозможности их получения от трудоспособного отца детей.
При этом, согласно законодательству, обязанность по содержанию несовершеннолетних детей возложена в первую очередь на родителей. Алиментные обязательства других членов семьи могут быть рассмотрены лишь в случае, когда невозможно взыскать алименты с родителей из-за их возраста или болезни (инвалидности).
"Суд пришёл к выводу, что родители несовершеннолетних детей живы, здоровы, отец детей трудоспособен и в состоянии содержать своих детей. Уклонение от предоставления содержания не является основанием для взыскания алиментов с бабушки. Таким образом, судом отказано в удовлетворении иска", – сообщили в суде.
Решение вступило в законную силу.
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