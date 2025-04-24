Казахстанка хотела выдать несовершеннолетних дочерей замуж за боевиков в Сирии
Жительница Астаны осуждена за пропаганду терроризма и попытку выезда в Сирию.
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Суд вынес приговор жительнице столицы Казахстана, признанной виновной в пропаганде терроризма через мессенджер Telegram и подготовке к участию в деятельности террористической группы в Сирии, передаёт BaigeNews.kz.
Женщину задержали сотрудники полиции в алматинском аэропорту при попытке вылететь в Сирию через Турцию. В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что подсудимая публично высказывалась в поддержку вооружённых конфликтов по религиозным мотивам, вела агитацию в Telegram-чате и обсуждала выдачу своих несовершеннолетних дочерей замуж за участников террористических формирований.
На основании представленных доказательств суд признал женщину виновной и приговорил к семи годам лишения свободы.
Прокуратура города напоминает: участие в террористической группе, её руководство, а также пропаганда терроризма или публичные призывы к насилию — это тяжкие преступления, за которые предусмотрено лишение свободы на срок до 17 лет с конфискацией имущества.
Ранее мы писали о том, что казахстанские миротворцы помешали повстанцам захватить базу в Сирии.
В марте о тысяче смертей за несколько дней заявили сирийские правозащитники.
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