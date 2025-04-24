Суд вынес приговор жительнице столицы Казахстана, признанной виновной в пропаганде терроризма через мессенджер Telegram и подготовке к участию в деятельности террористической группы в Сирии, передаёт BaigeNews.kz.

Женщину задержали сотрудники полиции в алматинском аэропорту при попытке вылететь в Сирию через Турцию. В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что подсудимая публично высказывалась в поддержку вооружённых конфликтов по религиозным мотивам, вела агитацию в Telegram-чате и обсуждала выдачу своих несовершеннолетних дочерей замуж за участников террористических формирований.

На основании представленных доказательств суд признал женщину виновной и приговорил к семи годам лишения свободы.

Прокуратура города напоминает: участие в террористической группе, её руководство, а также пропаганда терроризма или публичные призывы к насилию — это тяжкие преступления, за которые предусмотрено лишение свободы на срок до 17 лет с конфискацией имущества.

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