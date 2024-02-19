Казахстанка Елизавета Матвеева стала чемпионкой Азии
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На проходящем в Тегеране XI чемпионате Азии по лёгкой атлетике Елизавета Матвеева из Казахстана стала чемпионкой континента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
В Тегеране состоялся второй соревновательный день XI чемпионата Азии в закрытых помещениях. Копилка сборной Казахстана пополнилась ещё тремя медалями.
В прыжках в высоту Елизавета Матвеева с показателем 1, 86 метра стала чемпионкой континента. На прошлом ЧА она была второй.
В беге на 60 метров Ольга Сафронова с показателем 7,35 секунды заняла второе место. Тем самым, она повторила прошлогодний результат, показанный на предыдущем чемпионате Азии в Астане.
В прыжках в длину Мария Ефремова (13,48 метра) выиграла бронзовую медаль, отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Сейчас у сборной Казахстана две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Чемпионат Азии продлится до 19 февраля.
В первый день чемпионата Азии в помещении команда Казахстана по лёгкой атлетике завоевала три медали. Так, Давид Ефремов стал чемпионом континента в беге на 60 метров, Иван Иванов отметился "серебром" в толкании ядра, а Аяна Болатбеккызы стала третьей в беге на 1500 метров.
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